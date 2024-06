Ucraina-Belgio, le ultimissime sulle formazioni

Tutto passa da questa sera per Ucraina e Belgio. Nessun dubbio per Tedesco, che si affida ancora a Lukaku, supportato da Doku e Bakayoko sulle corsie laterali. In mezzo al campo c’è De Bryune con Tielemans e Onana. Rebrov si affida ancora Trubin tra i pali, panchina per Lunin.

Ucraina-Belgio, le probabili formazioni:

UCRAINA (5-4-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Mykolenko; Tsygankov, Shaparenko, Brazhko, Mudryk; Yaremchuk. CT. Rebrov.

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko . CT. Tedesco.