Ucraina-Belgio, probabili formazioni e dove vederla

Belgio e Ucraina si giocano la permanenza in questo Europeo in un girone equilibratissimo che vede tutte le squadre a 3 punti

L’Ucraina ha bisogno assolutamente di vincere o rischierebbe seriamente di essere eliminata per differenza reti. D’altro canto il Belgio non ha perso l’ultima partita del girone in nessuna delle ultime sei partecipazioni nei grandi tornei internazionali (5V, 1N). Il match sarà visibile in diretta su RAI 2 e Sky e in streaming su Now TV, Skygo e Raiplay mercoledì 26 giugno alle ore 18.

Probabili formazioni Ucraina-Belgio

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Stepanenko, Shaparenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk. Ct. Rebrov

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko. Ct. Tedesco