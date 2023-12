Udinese Verona, risultato, tabellino e highlights del match

Udinese e Verona pareggiano 3-3 in un match valido per la 14/a giornata di Serie A, disputato alla Dacia Arena di Udine. Friulani a segno con Kabasele al 16′ e Lucca, autore di una doppietta al 30′ e al 72′, i gialloblù rispondono con un rigore trasformato da Djuric al 37′ e con le reti di Ngonge al 61′ e Henry al 97′. In classifica i bianconeri salgono a quota 12 e si portano in

16/a posizione, mentre gli scaligeri, che non vincono da oltre tre mesi, agganciano il Cagliari al 18° posto con 10 punti.

Il tabellino

UDINESE: Silvestri M. (Portiere), Ferreira J., Kabasele C., Perez N., Ebosele F. (dal 21′ st Lovric S.), Samardzic L., Walace, Payero M., Zemura J., Pereyra R. (dal 22′ st Thauvin F.), Success I. (dal 7′ pt Lucca L.). A disposizione: Ake M., Camara E., Ehizibue K., Guessand A., Kamara H., Kristensen T., Masina A., Okoye M. (Portiere), Padelli D. (Portiere), Quina D., Tikvic A., Zarraga O. Allenatore: Cioffi G..

VERONA: Montipo L. (Portiere), Tchatchoua J., Amione B., Coppola D., Terracciano F., Folorunsho M., Duda O., Ngonge C., Suslov T., Lazovic D. (dal 39′ st Henry T.), Djuric M. (dal 34′ st Bonazzoli F.). A disposizione: Berardi A. (Portiere), Cabal J. D., Calabrese N., Charlys, Cruz J. M., Doig J., Faraoni D., Hongla M., Kallon Y., Mboula J., Perilli S. (Portiere), Serdar S. Allenatore: Baroni M..

Reti: al 16′ pt Kabasele C. (Udinese) , al 30′ pt Lucca L. (Udinese) , al 27′ st Lucca L. (Udinese) al 37′ pt Djuric M. (Verona) , al 16′ st Ngonge C. (Verona) , T. Henry 45+9′ st (Verona).

Ammonizioni: al 43′ pt Zemura J. (Udinese), al 45’+1 pt Payero M. (Udinese) al 6′ pt Djuric M. (Verona), al 45’+3 pt Amione B. (Verona), al 5′ st Coppola D. (Verona), al 37′ st Ngonge C. (Verona).

UDINESE VERONA HIIGHLIGHTS