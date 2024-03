UEFA EURO 2024, spareggi: incroci e quando si disputeranno

In palio gli ultimi tre posti per UEFA EURO 2024. Si comincia il 21 marzo, finali al 28.

Il tabellone di UEFA Euro 2024 si completerà in questa pausa. Due giorni di spareggi, partendo dalle semifinali. Le candidate per un posto nella competizione arrivano tutte dalla UEFA Nations League. Si tratta delle vincitrici delle Leghe A, B e C. Qualora quest’ultime fossero qualificate, disputeranno gli spareggi le successive. Il torneo si svolgerà in due momenti: semifinali e finali, rispettivamente su tre percorsi. Le qualificate si inseriranno nei Gruppi D, E e F.

Il programma:

SEMIFINALI – 21 marzo

PERCORSO A: Polonia-Estonia / Galles-Finlandia

PERSORSO B: Israele-Islanda / Bosnia Erzegovina-Ucraina

PERCORSO C: Georgia-Lussemburgo / Grecia-Kazakistan

FINALI – 26 marzo

Gironi delle qualificate:

Gruppo D: VINCITRICE PERSORSO A con Paesi Bassi, Austria, Francia

Gruppo E: VINCITRICE PECORSO B con Belgio, Slovacchia, Romania

Gruppo F: VINCITRICE PERCORSO C con Turchia, Portogallo, Cechia