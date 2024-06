Il primo ottavo di finale Euro2024 è andato in scena all’Olympiastadion di Berlino, dove si è appena concluso il match Svizzera-Italia per 2-0. A qualificarsi per i quarti è la Svizzera. L’Italia spenta e mai concentrata sulla gara, si è fatta dominare 90 minuti dalla Svizzera. Il primo tiro in porta per gli italiani è arrivato al 73′ con Retegui, entrato pochi minuti prima.

PRIMO TEMPO Fin dai primi secondi di gioco è la Svizzera a fare pressing e a tenere vivo il gioco. Gli elvetici provano in ogni modo a filtrare nella difesa degli azzurri e a sorprendere Donnarumma, ma non è semplice. L’Italia sembra attendere le mosse degli avversari e nei primi trenta minuti di gioco non è mai pericolosa. La Svizzera al 37′ trova il gol del vantaggio, meritato, con una grande azione tra Vargas e Freuler, che mette in rete. La Svizzera è continuamente pericolosa, anche al 45′ con Rieder, che porta quasi in doppio vantaggio la sua squadra. L’Italia manca di tutto il necessario per affrontare la gara. Il primo tempo termina 1-0 per la formazione di Yakin. Per l’Italia tutto da rifare, ma soprattutto con la necessità principale di dover ritrovare la voglia e la grinta con i quali si affronta un ottavo di finale.

SECONDO TEMPO Secondo tempo amaro fin da subito per la formazione allenata da Spalletti. Dopo 32 secondi dal fischio d’inizio, la Svizzera trova il gol con Vargas: 2-0 per gli uomini di Yakin. La Svizzera continua con il possesso palla e il pressing, gli azzurri non toccano palla. Dopo 20 minuti di gioco la Svizzera inizia a proteggere il risultato. Al 75′ arriva il primo tiro in porta per l’Italia, di Retegui, ma Sommer non si fa sorprendere. Gli ultimi 15 minuti regolamentari vengono utilizzati da Spalletti con l’inserimento con nuove forze in campo. Al 75′ grande occasione per l’Italia, che prende palo con Scamacca. Gli azzurri avrebbero potuto ridurre lo svantaggio, ma il giocatore dell’Atalanta non riesce a insaccare la palla in rete. L’Italia non riesce mai ad entrat

Svizzera-Italia, risultato e tabellino

2-0

Reti: 37′ Freuler R. (S); 46′ Vargas (S);

Svizzera (3-4-3): Sommer; Schar, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder (71′ Stergiou); Vargas (71′ Zuber), Embolo (77′ Duah), Ndoye (Sierro).

A disposizione: Mvogo, Kobel, Elvedi, Zesiger, Zakaria, Steffen, Zuber, Sierro, Shaqiri, Jashari, Stergiou, Okafor, Duah, Amdouni.

Commissario tecnico: Murat Yakin.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (75′ Cabiaso); Cristante (75′ Pellegrini Lorenzo), Fagioli (86′ Frattesi), Barella (63′ Retegui); Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (46′ Zaccagni).

A disposizione: Vicario, Meret, Dimarco, Buongiorno, Gatti, Bellanova, Cambiaso, Frattesi, Jorginho, Pellegrini, Raspadori, Retegui, Zaccagni. Folorunsho.

Commissario tecnico: Luciano Spalletti.