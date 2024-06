Successo essenziale per la Turchia di Vincenzo Montella nel suo cammino in questo Europeo

Turchia e Georgia si sono sfidate a Dortmund, al Signal Iduna Park che, prima del match, è stato colpito da un forte nubifragio. La partita ha preso il via dopo che il violento rovescio è terminato. La gara, valida per il Girone F, è terminata 3-1. Partita diretta dall’argentino Facundo Tello, che ha esordito in Europa proprio in questa competizione. La Turchia torna alla vittoria dopo 5 gare a secco. La Georgia esordisce bene sul campo, tenendo testa e facendo paura ai turchi in diverse occasioni, ma a spuntarla è l’esperienza di Montella e del suo team.

PRIMO TEMPO Nonostante il dominio iniziale della Turchia, il vantaggio della formazione di Montella è durato appena 7 minuti. La formazione turca aveva trovato anche il doppio vantaggio grazie ad un bellissimo gol dello juventino Yildiz, ma era in fuorigioco. La Georgia non ha abbassato la guardia in seguito allo svantaggio, ed è stata brava a sfruttare la sua prima vera occasione da gol e da lì negli ultimi 15 minuti di gioco è cambiato tutto. Mikautadze ha infatti poi sfiorato poco dopo la doppietta.

SECONDO TEMPO Anche la seconda frazione di gioco è stata all’insegna del dominio turco, diverse le chance di andare in gol per Calhanoglu e compagni. Al 65esimo gli ottomani trovano il vantaggio del 2-1 grazie a Guler. I Sultani tengono testa ai crociati fino alla fine, mantenendo anche il vantaggio. In pieno recupero grande paura per la Turchia, quando Mikautadze si avventa sul pallone in mezzo per la volée decisiva, ma viene clamorosamente disturbato dal compagno di squadra Kochorashvili, anche lui fiondatosi sul pallone. Il tiro è impreciso ed esce di pochissimo. Pareggio sfiorato nel finale, dove tutto poteva cambiare, ma poco dopo la Turchia chiude il match con un gol di Akturkoglu (90+7). La partita si conclude per 3-1.

Turchia-Georgia, risultato e tabellino

3-1

Reti: 25′ Muldur M. (T); 32′ Mikautadze G. (G); 65′ Guler A. (T); 90+7 Akturkoglu (T).

TURCHIA (4-2-3-1): Günok; Muldur (85′ Celik), Akayadin, Bardakcı, Kadıoglu; Çalhanoglu (90+2 Ozkan), Ayhan (79′ Demiral); Arda Guler (79′ Yazici), Kocku, Yıldız (85′ Arkturkoglu): Yilmaz. Ct. Montella