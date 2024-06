UEFAEURO2024 Slovacchia-Ucraina finisce 1-2: decide il gol di Yaremchuk

Finisce la sfida tra Slovacchia e Ucraina in quel di Dusseldorf. Al vantaggio slovacco firmato da Schranz, che si ripete dopo il gol al Belgio nella partita d’esordio, risponde la rete di Shaparenko per l’Ucraina che pareggia i conti. Poi ancora Shaparenko, questa volta con l’assist, serve Yaremchuk che controlla e beffa il portiere slovacco per il gol del 2-1 ucraina. La Slovacchia si conferma una buona squadra, molto solida in fase difensiva e sicura di sé in fase di possesso, una disattenzione la condanna alla sconfitta.

Slovacchia-Ucraina, il tabellino del match

SLOVACCHIA: Dubravka M.(P), Pekarik P., Vavro D., Skriniar M.(C), Hancko D. (dal 22′ st Obert A.), Kucka J., Lobotka S., Duda O. (dal 15′ st Benes L.), Schranz I. (dal 41′ st Sauer L.), Bozenik R. (dal 15′ st Strelec D.), Haraslin L. (dal 22′ st Suslov T.). A disposizione: Benes L., Bero M., De Marco V., Duris D., Gyomber N., Hrosovsky P., Kosa S., Obert A., Ravas H.(P), Rigo T., Rodak M.(P), Sauer L., Strelec D., Suslov T., Tupta L. Allenatore: Calzona F..

UCRAINA: Trubin A.(P), Tymchyk O., Zabarnyi I., Matviienko M., Zinchenko O., Shaparenko M., Brazhko V. (dal 40′ st Sydorchuk S.), Sudakov G., Yarmolenko A.(C), Dovbyk A. (dal 22′ st Yaremchuk R.), Mudryk M. (dal 40′ st Malinovsky R.). A disposizione: Bondar V., Bushchan G.(P), Konoplya Y., Lunin A.(P), Malinovsky R., Mykhaylichenko B., Mykolenko V., Stepanenko T., Svatok O., Sydorchuk S., Talovierov M., Tsygankov V., Vanat V., Yaremchuk R., Zubkov O. Allenatore: Rebrov S..

Reti: al 17′ pt Schranz I. (Slovacchia) al 9′ st Shaparenko M. (Ucraina) , al 35′ st Yaremchuk R. (Ucraina) .

Ammonizioni: al 39′ st Yaremchuk R. (Ucraina).