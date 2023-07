UFFICIALE – Barça-Juve non si giocherà | Ecco perchè

Non ci sarà nessuna amichevole tra Barça e Juventus. E proprio il club blaugrana su Twitter ha svelato il motivo: “Il Barcellona comunica che la partita contro la Juventus FC, in programma oggi 22 luglio alle 19.30 (4:30 ora italiana) al Levi’s Stadium nell’ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Gran parte della squadra è affetta da gastroenterite virale”.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX

