Ufficiale Brescianini passa all’Atalanta: il Milan riceverà una percentuale sull’operazione

L’Atalanta ha chiuso per Marco Brescianini che è passato dal Frosinone, dopo che negli ultimi giorni è stato molto vicino a vestire la maglia del Napoli, ma che per l’affare Cajuste non andato in porto la trattativa è saltata nonostante le visite mediche già conseguite. I bergamaschi si sono fiondati sul centrocampista è hanno raggiunto l’accordo.

Brescianini all’Atalanta: il Milan riceverà il 50% dell’intera operazione

L’Atalanta quindi ufficializza Brescianini per la cifra di 12 milioni di euro, un milione per il prestito e 11 per l’obbligo di riscatto. Il Milan riceverà il 50% della cifra, visto che deteneva ancora una percentuale sulla rivendita. Questo quanto rivela Milannews.it.