Valencia – Real Madrid, le probabili formazioni e dove vederla

Uno dei grandi classici di Spagna apre il 2025 de La Liga, nel recupero del dodicesimo turno. In campo Valencia e Real Madrid. Blancos a caccia della terza vittoria consecutiva per provare a salire al primo posto di classifica, Valencia con la necessità di risultati per provare a prendere aria dal fango della retrocessione, con la zona salvezza, al momento, lontana quattro lunghezze. La gara, in programma il 3 gennaio alle 21, sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Valencia – Real Madrid, le probabili formazioni:

VALENCIA (4-2-3-1): Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Tarrega, Gaya; Javi Guerra, Barrenechea; Diego Lopez, Almeida, Rioja; Duro. All. Corberan.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vasquez, Tchouameni, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti.