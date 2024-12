Dopo solo sei mesi dal suo arrivo a Trigoria, Buba Sangaré potrebbe già lasciare i giallorossi. Secondo le ultime indiscrezioni, il classe 2007 piace al Valencia che vorrebbe acquistare il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Roma, Sangaré ai margini del progetto

Lo spagnolo era arrivato alla Roma lo scorso luglio, ma fino ad adesso non ha trovato spazio con la prima squadra, scendendo in campo solo con la primavera, motivo per cui il terzino potrebbe tornare in Spagna.

Infatti, il Valencia è alla ricerca di un nuovo rinforzo per la fascia destra, soprattutto a causa dell’infortunio di Rendall. Per coprire il vuoto lasciato dal portoghese, il club punta a Ivan Fresneda o a Alex Jimenez, ma il club vorrebbe acquistare anche un altro terzino da alternare ai titolari, in questo senso Sangaré potrebbe essere il nome più adatto.

Inoltre – secondo le ultime voci – la dirigenza Valenciana avrebbe già avviato la trattativa con la Roma proponendo un prestito con diritto di riscatto a fine stagione. Per adesso però, l’operazione resta nel campo delle ipotesi, non resta dunque che aspettare l’inizio del mercato per capire quale sarà il futuro di Sangaré.