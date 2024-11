Vanderson: “Seguo la Serie A. Bologna? Non sarà semplice…”

Le parole di Vanderson in vista della sfida di Champions League contro il Bologna

Una delle principali minacce per il Bologna, nella sfida di Champions League di stasera contro il Monaco sarà il brasiliano Vanderson. Il giocatore è stato cercato anche da molti club di Serie A nel mercato della scorsa estate. Come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, ecco le sue parole in vista del match del Dall’Ara.

Vanderson: “Interesse Milan e Napoli? Mi fa piacere”

Chi sono i suoi modelli?

“Cafù alla Roma e col Brasile, poi Maicon all’Inter, ma pure al Monaco, e Fabinho. Oggi Danilo. Da piccolo, per me era Ronaldinho che incarnava la magia del calcio”.

Che pensa del Bologna?

“L’ho seguito molto pure la scorsa stagione. Non sarà semplice soprattutto in trasferta, ma arriviamo con la giusta determinazione”.

Di recente si è parlato di lei al Milan o a Napoli…

“Mi fa piacere. Significa che sto lavorando nel modo giusto. Ma ho un lungo contratto qui e sono concentrato sul Monaco”.

La vedremo un giorno in Serie A?

“Mi piace molto e la seguo da sempre per via dei tanti brasiliani, tra cui pure Kakà. E’ un campionato difficile, molto tattico, aspetto che amo molto”.

Che squadra è il Monaco?

“Ci sono tanti talenti giovani, come Akliouche e Ben Seghir. Lavoriamo con la giusta mentalità e con ampi margini di miglioramento”.