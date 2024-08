Vanoli batte il suo passato e vola in testa alla classifica | Venezia-Torino finisce 0-1

Il Torino espugna il Penzo di Venezia dopo una partita difficile. Venezia sprecone, crea tanto ma non concretizza. Vanoli in testa alla classifica.

Partita divertente al Penzo di Venezia tra Venezia e Torino, che giocano un primo tempo molto frizzante con parecchie occasioni per parte, non concluse a rete per un po’ di imprecisione di troppo, dettata anche dai ritmi molto alti. Nel secondo tempo il ritmo si abbassa un po’ da entrambe le parti ma lo spettacolo ne risente solo in parte, diventa una partita diversa, più sporca ma altrettanto combattuta. Il Venezia gioca bene e meriterebbe il vantaggio ma spreca troppo sotto porta. Poi il guizzo da palla inattiva, su corner il Torino trova il vantaggio con Coco dopo la spizzata di Masina: da centrale a centrale. Gol importantissimo e tre punti portati a casa

Venezia-Torino, il tabellino del match:

VENEZIA: Joronen J.(P), Idzes J., Sverko M. (dal 32′ st Altare G.), Svoboda M., Candela A. (dal 42′ st Raimondo A.), Nicolussi Caviglia H. (dal 18′ st Doumbia I.), Duncan A., Zampano F., Ellertsson M. E., Oristanio G. (dal 31′ st El Haddad S.), Pohjanpalo J.(C). A disposizione: Altare G., Andersen M. K., Crnigoj D., Doumbia I., El Haddad S., Grandi M.(P), Gytkjaer C., Haps R., Raimondo A., Sagrado R., Schingtienne J., Stankovic F.(P) Allenatore: Di Francesco E..

TORINO: Milinkovic-Savic V.(P), Vojvoda M. (dal 32′ st Dembele A.), Coco S., Masina A., Lazaro V. (dal 45’+1 st Walukiewicz S.), Ricci S. (dal 17′ st Sanabria A.), Linetty K., Ilic I., Sosa B. (dal 17′ st Pedersen M.), Adams C. (dal 33′ st Tameze A.), Zapata D.(C). A disposizione: Bianay Balcot C., Ciammaglichella A., Dalla Vecchia M., Dembele A., Donnarumma A.(P), Karamoh Y., Njie A., Paleari A.(P), Pedersen M., Sanabria A., Tameze A., Walukiewicz S. Allenatore: Vanoli P..

Reti: al 41′ st Coco S. (Torino) .

Ammonizioni: al 23′ st Duncan A. (Venezia), al 38′ st Altare G. (Venezia) al 4′ st Linetty K. (Torino), al 7′ st Vojvoda M. (Torino), al 45’+1 st Lazaro V. (Torino).