Venezia-Inter 0-1: Busio sfortunato, decide Darmian. Nerazzurri a -1 dal Napoli

L'Inter vince al Penzo e si porta a -1 dal Napoli con una partita in meno

Nei primi minuti il Venezia prova a pressare alto l’Inter che va in difficoltà in fase di impostazione. Al 16′ però serve una grande giocata di Lautaro sul lancio di Asllani, l’argentino stoppa al volo e in una frazione di secondo calcia sul quale Stankovic respinge ma sul tap-in Darmian fa 0-1. Tra il 36′ e il 39′ doppia occasione Inter prima con Lautaro che trova un attento Stankovic e poi con Taremi che da ottima posizione calcia alto.

Basta Darmian per la vittoria nerazzurra

Sommer al 50′ è costretto agli straordinari sul colpo di testa ravvicinato di Doumbia. Al 67′ è sempre Stankovic a tenere a galla i padroni di casa con un super intervento su Frattesi. Al 73′ il Venezia ha l’occasione di pareggiare con Busio che colpisce il palo. L’Inter rischia nel finale sulla conclusione di Pohjanpalo sul quale blocca Sommer ma trova tre punti importanti e sofferti in chiave Scudetto.

Tabellino del match

Reti: 16′ Darmian

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Sagrado (26′ Haps), Idzes, Sverko; Zampano (88′ Gytkjaer), Doumbia (70′ Bjarkason), Nicolussi Caviglia (88′ Conde), Busio, Ellertsson; Oristanio (70′ Yeboah), Pohjanpalo. All. Di Francesco

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries (76′ Pavard), Barella (83′ Dimarco), Asllani (63′ Frattesi), Zielinski, Augusto; Taremi (63′ Thuram), Lautaro (76′ Lautaro). All. Inzaghi

Arbitro: Marco Piccinini

Ammoniti: 14′ Oristanio, 41′ Asllani, 44′ Zampano, 80′ Nicolussi Caviglia