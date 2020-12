Verona Inter, risultato, tabellino e highlights (1-2) | VIDEO

Tutto quello che è successo tra Verona e Inter

Verona Inter

L’Inter sconfigge 2-1 il Verona in un match della 14esima giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Bentegodi’ della città scaligera. Per i nerazzurri in gol Lautaro al 52′ e Skriniar al 69′; momentaneo 1-1 dei padroni di casa di Ilic al 63′. In classifica l’Inter sale al primo posto a quota 33, a +2 sul Milan impegnato tra pochi minuti a San Siro contro la Lazio; mentre i veneti restano noni con 20 punti.

Verona Inter 1-2 Tabellino e Highlights

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (30′ Lovato), Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Zaccagni (51′ Lazovic), Colley (51′ Ruegg); Salcedo (45′ Ilic). A disposizione: Berardi, Pandur, Udogie, Cetin, Gunter, Yeboah, Danzi, Bertini.Allenatore: Juric

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Lautaro Martinez, Perisic; Lukaku. A disposizione: Padelli, Radu, Gagliardini, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Vidal, D’Ambrosio, Darmian. Allenatore: Conte

ARBITRO: Giacomelli

AMMONITI: Dawidowicz, Brozovic, Zaccagni