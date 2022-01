Verona Salernitana, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Alla fine l’ASL ha dato il via libera e la partita tra Verona e Salernitana si disputerà regolarmente. Le squadre, pur rimaneggiate, scenderanno in campo per i rispettivi obiettivi. Il Verona di Tudor già ha giocato, giovedì, battendo lo Spezia nonostante i tanti assenti e ora vuole ripetersi per continuare nel suo campionato tranquillo (e anzi sopra ogni più rosea previsione). La Salernitana, di contro, che non ha giocato le ultime due partite deve svincolarsi dal fondo di una classifica che si fa sempre più preoccupante.

Verona Salernitana, le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Pandur; Casale, Gunter, Ceccherini; Tameze, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone

Salernitana (3-5-2): Fiorillo; Delli Carri, Gyomber, Veseli; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Kastanos, Zortea; Bonazzoli, Djuric

Verona Salernitana, i precedenti

Sarà questo il primo precedente tra le due squadre in serie A. Quasi tutti i precedenti sono relativi alla serie B. L’ultimo scontro, risalente alla stagione 18/19 vide l’Hellas vincere per 1-0 con il gol di Giampaolo Pazzini

Verona Salernitana, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 20:45, sarà visibile su DAZN