Verso Brighton-Roma, De Rossi porta Dybala in Inghilterra | Out Smalling e Renato Sanches

È la vigilia del match di ritorno di Europa League tra Brighton e Roma. Buone notizie per Daniele De Rossi che potrà convocare Dybala dopo che negli ultimi due giorni la Joya ha lavorato in gruppo e sarà completamente a disposizione del mister per la trasferta in terra inglese. Si tratta di un segnale lanciato dal mister per evitare di buttare il 4-0 ottenuto all’andata.

Brighton-Roma, Smalling e Renato Sanches non ci saranno

Chi invece non farà parte della sfida saranno sicuramente Chris Smalling e Renato Sanches. Il primo sta recuperando dalla contusione alla caviglia mentre il secondo ha un problema muscolare ed entrambi hanno lavorato a parte ed è a rischio anche la sfida di domenica contro il Sassuolo.