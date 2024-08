Verso Udinese-Lazio, le probabili scelte di Baroni

Alla seconda giornata di campionato la Lazio si sposterà al Blueneregy Stadium per affrontare la nuova Udinese di Runjaic. Baroni pensa di confermare l’undici titolare che si è visto contro il Venezia. Davanti a Provedel, in difesa Romagnoli è l’unico certo del posto. Lazzari e Marusic dovrebbero tornare sulle fasce, ma si aprirebbe il ballottaggio nel caso in cui prendano quota i nomi di Pellegrini e Nuno Tavares sulla sinistra. Al centro è aperta la staffetta tra Patric e Casale, alternati spesso in settimana. Presenti ancora come mezzali Guendouzi e Dele-Bashiru, mentre Rovella è in ballottaggio con Vecino in cabina di regia. Castrovilli, invece, partirà dalla panchina. In avanti si va verso lo stesso tridente di domenica scorsa: Noslin, Castellanos e Zaccagni. A destra potrebbe esserci spazio più per Tchaouna che per Isaksen.

Udinese-Lazio, la probabile formazione biancoceleste

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All.: Baroni.