Villarreal Juventus, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

C'è attesa per l'esordio di Vlahovic in Champions con la maglia della Juve

Anche la Juventus si rituffa nelle coppe europee con gli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri cominceranno il loro percorso a eliminazione diretta in trasferta contro il Villarreal. Per superare il trauma degli ottavi di finale (con la Juve che è stata eliminata, in successione, da Lione e Porto negli ultimi due anni), sarà fondamentale cominciare bene con un risultato positivo.

Non sarà però semplice in primis perché mancheranno diversi giocatori tra i quali Dybala e Chiellini, oltre a un Bonucci convocato, ma non al meglio delle condizioni. Di fronte poi si presenterà una squadra in forma che, nonostante l’assenza di Gerard Moreno (forse l’uomo di maggior qualità in casa Villarreal), può contare su diversi giocatori temibili come Danjuma, a segno con una tripletta nell’ultimo weekend, Parejo e Chukwueze che possono mettere in difficoltà la Vecchia Signora.

Villarreal Juventus, le probabili formazioni

Villarreal (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Alberto Moreno; Danjuma, Lo Celso

Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Arthur, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Morata

Villarreal Juventus, i precedenti

Questa sarà il primo scontro tra Villarreal e Juventus con le due formazioni che non si sono mai incontrate in campo europeo. L’ultima volta che i bianconeri andarono in Spagna era la stagione 19/20 quando, nei gironi, pareggiarono 2-2 contro l’Atletico Madrid grazie alle reti di Cuadrado e Matuidi. Per quanto riguarda il Villarreal, invece, ha giocato in Champions League contro l’Atalanta (nei gironi di questa edizione), contro il Napoli, nei gironi dell’edizione 11/12 e contro l’Inter nei quarti di finale dell’edizione 05/06. In quell’occasione gli spagnoli passarono grazie alla vittoria in casa, nella sfida di ritorno, per 1-0 e nonostante la sconfitta a San Siro dell’andata, per 2-1.

Villarreal Juventus, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Canale 5 e su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K.