Al via la Volta Valenciana che mette in mostra subito i suoi gioielli: Evenepoel fa un numero d’alta scuola sull’ascesa finale e va al traguardo in solitaria, mettendo subito in chiaro che questa sarà la stagione del suo riscatto. Dietro di lui Vlasov e Sivakov, Nibali e Ciccone si staccano nel finale e arrivano a 1’24”.

La corsa è il primo appuntamento per molti big come il nostro Vincenzo Nibali, che hanno scelto il clima mite della costa spagnola per preparare al meglio la nuova stagione e iniziare a mettere nelle gambe preziosi chilometri.

Anche Valverde fresco vincitore al Trofeo Pollenca, Evenepoel e Mas tra gli altri big al via di questa breve corsa a tappe.

Volta Valenciana, l’ordine d’arrivo della prima tappa. Al Besseges vince Pedersen

1 EVENEPOEL Remco Quick-Step Alpha Vinyl Team 20 30 4:16:32 2 VLASOV Aleksandr BORA – hansgrohe 10 18 0:16 3 RODRIGUEZ Carlos INEOS Grenadiers 5 12 0:31 4 MAS Enric Movistar Team 7 0:32 5 SÁNCHEZ Luis León Bahrain – Victorious 4 ,, 6 TOLHOEK Antwan Trek – Segafredo 3 ,, 7 VALVERDE Alejandro Movistar Team 2 ,, 8 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 1 ,, 9 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 0:42 10 DE LA CRUZ David Astana Qazaqstan Team 0:53

All’Etoile de Besseges prima vittoria stagionale di Mads Pedersen che batte allo sprint Hofstetter e Boasson Hagen.