Belgio-Estonia, le ultimissime sulle formazioni

Sfida importante per il Belgio, impegnato nel girone F delle qualificazioni a UEFA EURO 2024, contro l’Estonia, questa sera alle 20.45. 4-3-3 per Tedesco: confermata la presenza di Lukaku tra i titolari. Panchina per Tielemans che lascia il posto a Mangala. Nell’altra gara del girone, la Svezia sfiderà l’Austria, incontro chiave per le sorti delle qualificazioni anche dei Diavoli Rossi.

Le probabili formaizioni:

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Onana, Trossard; Bakayoko, Lukaku, Carrasco. CT. Tedesco

ESTONIA (3-5-2): Hein; Kuusk, Tamm, Mets; Peetson, Poom, Kait, Miller, Pikk; Ojamaa, Anier. CT. Häberli