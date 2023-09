Belgio-Estonia, probabili formazioni e dove vederla

Il Belgio ospita l’Estonia

Match valido per il gruppo F delle qualificazioni a UEFA EURO 2024: il Belgio ospita l’Estonia, questa sera alle 20.45 allo Stade Roi Baudooin di Bruxelles. Diavoli rossi, primi nel girone, a pari merito con l’Austria, che, dopo la vittoria ottenuta in casa dell’Azerbaigian nell’ultimi gara, vogliono consolidare la propria posizione, allungando ulteriormente sulla Svezia, attualmente terza. L’Estonia, ferma ad un punto e al quarto posto in classifica, è stata sconfitta per 5-0 nel’ultima sfida disputata, proprio dalla nazionale svedese. Belgio-Estonia sarà visibile su Sky Sport Calcio, all’interno di Diretta Gol Qualificazione Euro 2024, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; De Bruyne, Onana, Carrasco; Lukebakio, Lukaku, Trossard. CT. Tedesco.

ESTONIA (3-4-2-1): Hein; Peetson, Kuusk, Mets; Teniste, Poom, Kait, Miller; Sinyavskiy; Kait; Ojamaa, Sappinen. CT. Häberli.