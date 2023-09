Azerbaigian-Belgio, probabili formazioni e dove vederla

L’Azerbaigian di De Biasi ospita il Belgio

Match valido per le qualificazioni a UEFA EURO 2024: il Belgio ospite dell’Azerbaigian, questo pomeriggio alle 15, alla Dalga Arena di Baku. Padroni di casa, guidati dall’italiano Gianni De Biasi, ultimi nel gruppo con un solo punto in tre gare, dopo i ko contro Austria e Svezia e il pari ottenuto contro l’Estonia; Diavoli Rossi secondi a quota 7, arrivano all’incontro con due vittorie, contro Svezia ed Estonia, e un pari casalingo con l’Austria, attualmente prima, ma con una partita in più. La sfida sarà trasmessa, in esclusiva, su Sky Sport Calcio, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

AZERBAIGIAN (4-2-3-1): Magomedaliyev; Haghverdi, Mustafazada, Kryvotsyuk, Cafarguliyev; Diniyev, Camalov; Sheydayev, Mahmudov, Isayev; Dadashov. All. De Biasi.

BELGIO (4-3-3): Sels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Mangala, Onana, Tielemans; Doku, Lukaku, Carrasco. All. Tedesco.