La Lazio a partire da gennaio 2026 potrà di nuovo fare mercato. La società biancoceleste è in attesa della decisione della commissione. A breve arriverà l’annuncio di come potrà agire la società di Formello sul prossimo mercato. Le alternative sono due: agire liberamente o solo se farà cessioni. Intanto il patron biancoceleste, il tecnico Sarri e il diesse Fabiani stanno già valutando un piano d’azione di mercato.

Lazio, il sogno di Maurizio Sarri in attacco resta Oyarzabal

La Lazio si starebbe preparando a un mercato di gennaio improntato sulle cessioni. La strategia sarebbe quella di cedere i giocatori acquistati negli ultimi due anni per massimizzare le plusvalenze, evitando che si svalutino ulteriormente. Un approccio che dal punto di vista economico può avere senso, ma che andrebbe anche ad indebolire una rosa già in difficoltà in queste prima fase della stagione.

Tra le possibili cessioni per fare cassa ci sono Noslin, Mandas, Tavares ed Isaksen. Il primo nome sulla lista è Christos Mandas, che porterebbe nelle casse capitoline una bella somma di denarp. Il portiere greco, ha attirato un forte interesse dal Wolverhampton, pronto a versare 20 milioni di euro. Risulterebbe una plusvalenza straordinaria. Segue Noslin, interessati sia PSV che Ajax ma, ad oggi, difficilmente la Lazio riuscirà a recuperare i 16 milioni spesi. Nulla di diverso per Isaksen, costato 12 milioni più bonus, ma si spera di piazzarlo sul mercato a gennaio. Infine, tra i cedibili senza troppe difficoltà per Sarri, c’è Tavares, con il quale la Lazio potrebbe recuperare 5 milioni.

Maurizio Sarri già in estate aveva individuato in Giacomo Raspadori il profilo ideale, poi passato dal Napolo all’Atletico Madrid, mentre la Lazio aveva seguito anche il giovane danese Daghim e Pio Esposito, rimasto poi all’Inter. Il vero sogno di mercato di Sarri resta Mikel Oyarzabal, 28enne della Real Sociedad. L’allenatore biancoceleste necessita di un centravanti capace di garantire gol con continuità.