Gravina prepara la riforma del calcio italiano | I dettagli

Sono ore di discussione e disaccordi quelle che stanno passando in Lega Calcio. Infatti il presidente Gravina vorrebbe portare delle modifiche ai campionati Nazionali.

SerieA a 18 squadre: le big spingono

Non c’è solo il presidente dalla FIGC Gravina a voler questa riforma, ma a supportarlo ci sarebbero anche tutte le big del nostro calcio. Come riporta la “Gazzetta dello Sport” però c’è il disappunto delle medico-piccole che vogliono mantenere il format attuale. Tutto ciò però non è ancora avvenuto con un assemblea di Lega ufficiale, ma se ne sarebbe parlato in maniera informale nella giornata di ieri. La riforna non interesserà solo il maggiore campionato italiano che potrebbe esser ridotto a 18 squadre, ma sarebbe per tutte le categorie: la Serie B avrebbe 2 squadre in meno e dunque si disputerebbe con 18, mentre il taglio drastico lo avrebbe la C con il passaggio da 60 a 18.