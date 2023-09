Acerbi: “Abbiamo fatto il massimo, dobbiamo riflettere. Ora testa alla Salernitana”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Francesco Acerbi ha parlato del suo momento in nerazzurro e non solo.

Acerbi: “Non puoi prendere certi gol”

Queste le parole del difensore: “Stiamo giocando tante partite, un po’ la stanchezza si fa sentire. Quando rientri nel secondo tempo e prendi due gol c’è qualcosa che non va. Non deve succedere. Il secondo gol non lo devi prendere. Dopo il secondo gol l’Inter non ha più giocato. Fa un po’ riflettere”.

“Non si può dire nulla alla squadra per quello che sta facendo, un passo falso ci può stare. Sappiamo che il Sassuolo è squadra di ripartenza e di qualità. Non abbiamo rischiato così tanto. Sono stati più bravi a muoversi tutti. Abbiamo fatto il massimo ma se perdi vuol dire che si poteva fare qualcosa in più. Testa alla prossima partita”,chiude così il difensore ex Lazio.