Intervenuto alla Bobo TV, Lele Adani, ex calciatore dell’Inter, è tornato a parlare della cessione di Lukaku alla Roma dopo il tradimento fatto ai nerazzurri. Queste le sue parole: “Molte volte ci sono vedute diverse con tecnico o società o si hanno comportamenti che vengono strumentalizzati dai media e non si arriva alla verità. Ma i compagni hanno detto che non gli ha più dato risposta. È sembrato un tradimento umano. Lautaro ha detto che non gli ha più risposto al telefono, si è mostrato sinceramente deluso. Per chi sa cosa è nello spogliatoio è triste”, ha ripreso così l’opinionista.

Adani: “Lukaku è stata una delusione”

“Io ho creduto tanto all’uomo Romelu e credo sia stata una delusione, sui comportamenti, la scelta no, quella è legittima. Era il centravanti dell’Inter, i tifosi lo hanno riaccolto, un sacrificio per la società, è stato infortunato tantissimo, chi lo ha sostituito ha tirato la carretta e non può ridurre tutto alla panchina nella finale di Champions, quello è un giochino fatto con il management. Aspetto comunque la sua versione. Sicuramente è una questione di valore, ma una volta è il giocatore, una volta è il dirigente, sappiamo il mondo che siamo”.