Intervenuto a LePress, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter è tornato a parlare della Roma e di Josè Mourinho.

Moratti: “Mou non è la prima volta che salta Milano”

Queste le sue parole: “Mourinho? Non è la prima volta che salta la partita di Milano… Non so se l’ha fatto apposta, ma questo è. Io comunque sono sempre dalla sua parte”.

Sul match di domenica…

“La Roma ha giocato ieri, ma arriverà preparata, l’Inter è in grandissima forma. Vista così si pensa all’Inter, ma è difficile fare pronostici”.

La situazione di Romelu Lukaku?

“Come reagirà Lukaku ai fischi dei tifosi dell’Inter domenica? La cosa penso possa disturbarlo certamente, ma ha una professionalità tale che penso possa tranquillamente resistere. Certo, non sarà una cosa piacevole. Se mi ricorda i fischi a Ronaldo dopo il suo passaggio al Milan? Difficile da fare come paragone, ma il pubblico non dimentica certe cose. I tifosi sono sempre liberi di fare quello che vogliono, purché resti tutto nella legalità”.