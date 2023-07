ESCLUSIVA – Moratti: “La Juve punta a danneggiare l’Inter. Icardi lo avrei preso. Ronaldo-Cuper? Vi dico la verità…”

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti conferma ancora una volta di avere il cuore nerazzurro, il numero 1 del club simbolo del triplete parla del momento del club, di passato e del futuro della squadra. Ecco le parole di Moratti rilasciate ai microfoni di sportpaper.it:

Si aspettava un epilogo del genere riguardo Romelu Lukaku?

“Non mi aspettavo assolutamente una situazione del genere, son rimasto molto sorpreso. Normale che lo voglia la Juventus, danneggiare l’Inter è uno degli obiettivi dei bianconeri. I tifosi sono giustamente arrabiati per la decisione di Lukaku, proprio perchè è stata una sua decisione, questo ha sorpreso ed indispettito i tifosi”.

Per l’attacco dell’Inter si fanno tanti nomi, chi le piacerebbe?

“Non ho preferenze. Molto dipenderà dalle volontà ed esigenze dell’allenatore. Molto probabilmente si sceglierà un attaccante utile alla manovra. Sicuramente difficile trovare un attaccante con le caratteristiche di Lukaku”.

Un calciatore con le caratteristiche di Icardi?

“E’ un pò che non vedo giocare l’argentino, sicuramente l’Icardi di un tempo lo vedrei bene e lo avrei preso”.

L’Inter ha fatto bene a cedere Onana?

“Nel calcio di oggi purtroppo conta molto la parte economica, son situazioni legate più al lato economico che tecnico”.

Cosa pensa della Roma di Mourinho?

“Mourinho ha già fatto tantissimo, sicuramente con un attaccante di livello come Morata o Scamacca il quarto posto risulterebbe raggiungibile. L’ex Sassuolo con Mou potrebbe crescere molto. Morata è esperto e può esser forse più utile alla squadra”.

Si parla del futuro di Spalletti, lo immagina alla Juve con Giuntoli?

“Sinceramente non saprei dire”

La verità di Moratti sul doloroso addio di Ronaldo il fenomeno

Uno sguardo al passato, manderebbe di nuovo via Ronaldo anzichè Cuper?

“A distanza di anni posso dire che non penso sia stato in realtà un addio legato a Cuper, dopo i brutti infortuni subiti credo che Ronaldo avesse voglia di cambiare aria. Ripeto, non credo che Ronnie abbia scelto di andar via per colpa della conferma di Cuper, inoltre il brasiliano mi conosceva bene e sapeva che con me gli allenatori duravano poco”.

Un Moratti come sempre non banale, con l’Inter nel cuore.