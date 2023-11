AEK-Brighton, le ultimissime sulle formazioni

Brighton, alla ricerca di una vittoria che garantirebbe il passaggio al prossimo turno di Europa League, in campo con 4-2-3-1. De Zerbi lancia van Hecke e Dunk come centrali di difesa, davanti a Steele, sostenuti da Veltman e Gross sulle fasce. Centrocampo affidato a Dahoud e Baleba. Sulla trequarti Adingra, Joao Pedro e Buonanotte. In avanti, come unica punta, il solo Ferguson.

Le probabili formazioni:

AEK ATENE (4-1-4-1): Stankovic; Sidibe, Vida, Mitoglou, Hajsafi; Szymanski; Amrabat, Mantalos, Pineda, Gacinovic; Zuber. All. Almeyda.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, van Hecke, Dunk, Gross; Dahoud, Baleba; Adingra, Joao Pedro, Buonanotte; Ferguson. All. De Zerbi.