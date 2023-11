A Marsiglia la partita è girata quando l’AEK Atene è rimasto in inferiorità numerica, motivo per cui ci aspettiamo un match molto equilibrato, con i padroni di casa che tenteranno di far valere il fattore campo contro un Marsiglia ancora troppo discontinuo

AEK-Marsiglia, le probabili formazioni

AEK ATENE (4-3-1-2): Athanasiadis; Sidibe, Vida, Mitoglou, Mohammadi; Amrabat, Galanopoulos, Pineda; Mantalos; Zuber, Ponce.

MARSIGLIA (4-3-3): Blanco; Clauss, Mbemba, Balerdi, Renan Lodi; Kondogbia, Veretout, Rongier; Harit, Vitinha, Ndiaye.