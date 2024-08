Aggiornamenti Lautaro Martinez, lavora ancora a parte ma punta Inter-Atalanta

Seduta di scarico dopo la vittoria contro il Lecce per l’Inter, impegnato già venerdì prossimo nella sfida contro l’Atalanta. l’Inter si è allenata oggi assieme all’Under 18, in una seduta di scarico per recuperare le energie. Ancora una volta, come riporta Sky Sport, Lautaro Martinez si è allenato a parte, ma le sue condizioni non preoccupano. Il periodo di stop finirà a breve.

Lautaro Martinez vicino al rientro in gruppo, ci sraà per Inter-Atalanta

Infatti, è atteso a breve il rientro in gruppo del Toro argentino, che vuole esserci a San-Siro, davanti al suo pubblico, nella super-sfida contro l’Atalanta. Ed è una buonissima notizia anche per Simone Inzaghi, che intanto ha già inserito Taremi nel suo scacchiere tattico con ottimi risultati… ma la Thu-La resta un’altra cosa.