Agnelli, chi deve andare in Champions League?

Fuoriuscita del presidente della Juve, sull’Atalanta, che non ha esperienza internazionale

Andrea Agnelli, presidente della Juventus, che la settimana scorsa, ha insistito nel rinvio di Juve-Inter, ieri ne ha detta un’altra.

Non proprio nel classico stile Juve, che dovrebbe rappresentare la Vecchia Signora. Sì, il massimo dirigente bianconero, in una conferenza ha detto queste parole nei confronti dell’Atalanta, la squadra che sta divertendo di più in Italia:

“Ho grande rispetto per quello che sta facendo l’Atalanta, ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla competizione. È giusto o no? Penso poi alla Roma, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell’Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori. Bisogna proteggere gli investimenti”.

Quindi per Agnelli, la Champions League, dovrebbe essere giocata da squadre con un certo palmares? dovrebbero giocare coloro che l’hanno già vinta? e la meritocrazia sul campo dove andrà a finire?

Anche i quotidiani italiani, non perdonano la fuoriuscita di Agnelli, soprattutto Tuttosport, giornale di Torino.

L’Atalanta, ricordiamo è quasi ai quarti di finale alla prima partecipazione della Champions, i bergamaschi sognano, e sognare è lecito per tutti.

Squadra che ha già 70 gol in campionato, per quattro volte ne ha rifilati 7 alle sue avversarie e sta divertendo anche in ambito europeo.