Europei Scherma Genova 2025, argento e bronzo nella Spada Maschile

Europei Scherma Genova 2025, Galassi sconfitto in finale

Altre medaglie per il team azzurro nella seconda giornata degli Europei di Scherma di Genova, entrambe provenienti dalla pedana della Spada Maschile, da cui sopraggiungono un argento e un bronzo, conquistati rispettivamente da Matteo Galassi, sconfitto in finale dall’ucraino Roman Svichkar per 15-11, e da Andrea Santarelli, vincitore nella finale terzo posto contro l’ungherese Gergely Siklosi. Galassi ha raggiunto la finale sconfiggendo proprio Santarelli nella semifinale con totale di 15-8.

Europei Scherma Genova 2025, ottavo posto per Mariella Viale

Il cammino azzurro sulla pedana della Sciabola Femminile si conclude ai quarti di finale con l’eliminazione di Mariella Viale, ottava e miglior posizionata del team italiano in categoria. Oro per la francese Sarah Noutcha. Seconda l’ucraina Alina Komashchuk, sconfitta in finale per 15-5, terza la polacca Sylwia Matuszak.