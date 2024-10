Alaves-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Alaves-Barcellona, la gara andrà in onda su Dazn

Il 4-2 subìto contro l’Osasuna ha lasciato l’amaro in bocca in campionato con la squadra di Flick che si è rifatta in Champions anche se vuole fare lo stesso anche nella Liga. Il tecnico tedesco conferma Balde, Pedri e Pablo Torre.

Alaves-Barcellona, le probabili formazioni:

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Tenaglia, Mourino, Abqar, Manu Sanchez; Jordan, Blanco; Vicente, Guridi, Stoichkov; Kike.

BARCELLONA (4-2-3-1): Inaki Pena; Koundé, Pau Cubarsi, Inigo Martinez, Balde; Pedri, Eric García; Lamine Yamal, Pablo Torre, Raphinha; Lewandowki.