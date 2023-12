Real Madrid in campo questa sera alle 21.30 contro l’Alavés. Ancelotti sceglie il 4-4-2. Incognita portiere per il tecnico italiano, con il ballottaggio Lunin-Kepa, con il primo che dovrebbe avere la meglio sull’ex Chelsea. Quartetto difensivo con Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho e Mendy. A centrocampo Tchouaméni, Valverde, Kroos e Bellingham. In avanti la coppia composta da Rodrygo e Joselu.

Le probabili formazioni:

ALAVES (5-3-2): Sivera; Gorosabel, Abqar, Rafa Marín, Duarte, Javi López; Blanco, Guevara; Guridi, Luis Rioja, Samu Omorodion. All. García Plaza.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham; Rodrygo, Joselu. All. Ancelotti.