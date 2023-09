Albania-Polonia, probabili formazioni e dove vederla

Sfida chiave per Albania e Polonia

Match valido per il gruppo E delle qualificazioni a UEFA EURO 2024: l’Albania sfida la Polonia all’Air Albania Stadium di Tirana, domani sera alle 20.45. Nazionale albanese, guidata dal brasiliano Sylvinho, seconda nel girone con 8 punti, alle spalle della Repubblica Ceca, e avanti proprio alla Polonia, ferma, momentaneamente, a 7. Sfida di ritorno tra le due squadre che si sono sfidate in Polonia lo scorso 27 marzo. In quella occasione, Lewandowski e compagni si sono imposti per 1-0 sull’Albania, grazie alla rete di Swiderski. Il tecnico brasiliano si è mostrato ottimista, durante la conferenza stampa di presentazione della sfida ha mostrato sicurezza e si è dichiarato fiducioso.

ALBANIA POLONIA IN TV

L’incontro sarà visibile su Sky Sport Calcio, all’interno di Diretta Gol Qualificazione Euro 2024, e in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

ALBANIA (4-1-3-2): Berisha; Hysaj, Ismajili, Djimsiti, Mitaj; Ramadani; Asani, Bajrami, Asllani; Cikalleshi, Seferi. CT. Sylvinho.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Kiwior, Kedziora; Skoras, Krychowiak, Zielinski, Kaminski; Lewandowski, Milik. CT. Fernando Santos.