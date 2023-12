Intervenuto su Gazzetta.it, Massimo Ambrosini, ex calciatore del Milan, ha parlato dei rossoneri e del futuro di Stefano Pioli che secondo l’opinionista non sembra essere a rischio: “Classifica alla mano il Milan è in linea con quello che è l’obiettivo minimo. Sull’allenatore non penso siamo arrivati al punto di non ritorno, di rottura. Certo, è preoccupante vedere come la squadra cada con questa continuità. A questo va aggiunta l’aspettativa di una proprietà che ha speso tanto sul mercato”.

Ambrosini: “Qualcosa non funziona”

Sugli infortuni: “Beh, vorrei ricordare che MilanLab nacque per avere uno strumento in grado di fornire prevenzione – spiega Ambrosini -. Ma ora come ora è impossibile dare spiegazioni per chi non vive tutti i giorni a Milanello. Certo, c’è qualcosa che evidentemente non funziona e che merita delle riflessioni”.

E alla domanda se il Milan può vincere in Europa, l’ex calciatore ha risposto così: “Europa League? Il Milan può arrivare fino in fondo. Assolutamente sì”.