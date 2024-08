Amichevoli: Barcellona-Milan, probabili formazioni e dove vederla

Dopo l’amichevole contro il Real Madrid, il Milan di Fonseca vuole continuare a far bene aspettando il mercato. Stesso modulo per Flick e per l’allenatore portoghese, che schierano i suoi calciatori migliori. La gara andrà in onda sia su Dazn che su Sportitalia.

Barcellona-Milan, le probabili formazioni:

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Valle, Christensen, Martinez, Baldé; Casado, Bernal; Victor, Pablo Torre, Hernandez; Lewandowski. All. Flick.

MILAN (4-2-3-1): Torriani; Calabria, Tomori, Thiaw, Terracciano; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Saelemaekers; Jovic. All. Fonseca.