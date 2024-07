Amichevoli: Lazio-Trapani, la diretta | Il risultato (3-1)

Altro test per la squadra di Baroni

Questo il tabellino della seconda amichevole dei biancocelesti di Marco Baroni, che lancia gli 11 titolari. C’è l’esordio di Tavares, che però esce per infortunio per un problema ai flessori. Buona la prova per Castellanos, autore di una doppietta.

Lazio-Trapani, il tabellino:

LAZIO 1T (4-2-3-1): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli (C), Tavares (22′ Pellegrini); Vecino, Rovella; Isaksen, Guendouzi, Tchaouna; Castellanos. All.: Baroni.

TRAPANI 1T (4-3-3): Seculin; Ciotti, Sabatino, Bolcano, Celiento; Karic, Carraro, Balla; Kragl, Zuppel, Fall. All.: Torrisi.

LAZIO 2T (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Ruggeri, Basic, Pellegrini; Akpa Akpro, Cataldi; Milani, Pedro, Saná Fernandes; Noslin. All.: Baroni.

TRAPANI 2T (4-3-3): Ujkani; Pino, Gelli, Benassai, Martina; Ciotti, Crimi, Mastrantonio; Marsico, Udoh, Muscas. All.: Torrisi.

Arbitro: Mattia Drigo; Assistenti: Sbardella – Storgato.

Reti: 16′ e 20′ Castellanos, 21′ Kragl, 86′ Noslin