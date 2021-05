Antonio Conte è in corsa per la panchina del Real Madrid. Il tecnico pugliese è in corsa con altri nomi, ma resta il più quotato.

Antonio Conte, contatti dal Real Madrid

Antonio Conte saluta l’Inter con tanto di buonuscita e attende la prossima offerta. Molto desiderato sul mercato, non papabile per tutte le società, l’ex tecnico dell’Inter potrebbe aver già trovato un nuovo ingaggio. Il Real Madrid avrebbe contattato l’ex di Juventus e Chelsea dopo l’addio di Zinedine ZIdane.

Antonio Conte, possibilità Real Madrid

Sono diversi giorni che i dirigenti delle Merengues avrebbero sondato la disponibilità dell’ex allenatore dell’Inter, parlando anche delle sue idee del possibile rinnovamento della rosa della squadra, che sembra non più funzionare alla meglio dopo tanti anni.

Che Antonio Conte piaccial da tempo al Real Madrid, non è cosa nuova, anzi, era una delle prime alternative per il dopo Zidane. Adesso che l’ex nerazzurro ha detto addio al club italiano, i Blancos non hanno intenzione di perdere l’occasione. Nelle prossime ore si capirà se Conte sarà il nuovo allenatore del club madrileno. In corsa per la panchina più ambita d’Europa ci sono tanti altri nomi: Mauricio Pochettino, Raul, Xabi Alonso e Joachim Loew.