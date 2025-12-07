Serie B: il programma della 15^ giornata

La Serie B scende in campo per la 15^ giornata, oggi sono in programma due partite Empoli-Palermo e Sampdoria-Carrarese. A Empoli si incontrano passato e futuro del Palermo, da una parte Dionisi, dall’altra Inzaghi, con i toscani che dopo l’arrivo dell’ex Sassuolo hanno iniziato a volare, stessa cosa non può dirsi per i rosanero che hanno inanellato risultati altalenanti. Domani si giocano otto gare con il Monza che attende il Sudtirol, il Frosinone allo Stirpe la Juve Stabia, mentre il Modena se la vedrà contro il Catanzaro.
Serie B la quindicesima giornata
Domenica 7 dicembre
- Empoli-Palermo alle 17,15
- Sampdoria-Carrarese alle 19,30
Lunedì 8 dicembre
- Modena-Catanzaro alle 12,30
- Avellino-Venezia alle 15
- Frosinone-Juve Stabia alle 15
- Mantova-Reggiana alle 15
- Monza-Sudtirol alle 15
- Padova-Cesena alle 15
- Bari-Pescara alle 17,15
- Virtus Entella-Spezia alle 19,30