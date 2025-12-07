Frena la Roma, Gaetano condanna i giallorossi 1-0

L’ Unipol Domus fa da sfondo alla sfida tra Cagliari e Roma, valida per la 14ª giornata di Serie A. Entrambe le compagini arrivano da sconfitte contro il Napoli, maturate rispettivamente in Coppa Italia e campionato.La squadra di Gasperini ha perso momentaneamente il primato in classifica, ma resta pienamente in corsa per il sogno scudetto e deve rispondere alla vittoria dell’Inter, attuale capolista, che ha superato il Como con un netto 4-0. I sardi, invece, sono alla ricerca di conferme e di punti fondamentali per non rischiare di rimanere invischiati nella lotta salvezza.

Cagliari-Roma, secondo ko di fila per Gasp. Giallorossi in 10 per un tempo

Primo tempo bloccato che ha visto il Cagliari giocare in maniera più aggressiva, portandosi pericolosamente più volte nei pressi della porta presidiata da Svilar. Gli ospiti crescono col passare dei minuti, senza tuttavia riuscire a impensierire Caprile. Si va a riposo sul parziale di 0-0. Gli uomini di Pisacane ripartono nella ripresa con il piede sull’acceleratore. Al 52’ Celik interviene con un fallo da ultimo uomo su Folorunsho, protagonista di un’ottima progressione, lasciando la Roma in dieci per quasi tutto il secondo tempo. Svilar compie due autentici miracoli: prima in uscita su Obert, poi su uno scatenato Folorunsho, confermandosi il migliore in campo tra le fila giallorosse. Nonostante gli ingressi di Dybala e Ferguson, la lupa non riesce a scalfire in alcun modo la difesa cagliaritana. All’82 è estasi rossoblù con il neo entrato Gaetano che si sviluppi da corner controlla e incrocia sul secondo palo con un potente destro rasoterra, firmando il meritato vantaggio del Cagliari. Vittoria pesantissima in chiave salvezza per i padroni di casa mentre arriva il secondo ko di fila per la Roma.

Cagliari-Roma, il tabellino

1-0

Reti: 82′ Gaetano (C)

Ammoniti: 78′ Hermoso (R); 78′ Folorunsho (R); 83′ Gaetano (C).

Espulsi: 52′ Celik (R).

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa(69′ Prati), Rodriguez, Luperto; Palestra(90+1′ Di Pardo), Deiola, Adopo, Folorunsho(90+1′ Kilicsoy), Obert(76′ Idrissi); Borrelli(69′ Gaetano), S. Esposito. Allenatore: Pisacane.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante(62′ El Aynaoui), Tsimikas(73′ Ghilardi); Soulé(62′ Ferguson), Pellegrini(62′ Dybala); Baldanzi(53′ Rensch). Allenatore: Gasperini.