La Roma e Mile Svilar sembrano aver trovato il giusto accordo per arrivare al rinnovo del portiere. Erano mesi che si tentata di concludere la trattativa, ma le due parti continuavano a stare lontane. La fumata bianca è vicina.

Roma, l’accordo definitivo per Svilar è vicino

Arrivano buone notizie per quanto riguarda il rinnovo di Mile Svilar, visto che la Roma e l’entourage del portiere serbo sono più vicini all’accordo, grazie anche all’intervento di Claudio Ranieri che asgisce da garante per favorire lo svolgimento della trattativa. Il nodo per l’accordo era per lo stipendio. Il club giallorosso è arrivato a offrire uno stipendio da 3 milioni di euro, mentre l’estremo difensore continua a chiedere 3 milioni + 1 di bonus. Ora la dirigenza capitolina è chiamata a fare un ultimo sforzo per chiudere definitivamente la questione.

Con uno stipendio tra i 3-4 milioni di euro sarebbe il portiere più pagato della Serie A, ma è anche vero che nessun club in questo momento ha in porta un giocatore che nel rapporto qualità-età come Svilar. Le prestazioni del portiere nella scorsa stagione sono state al di sopra delle aspettative e della media. Tant’è che il serbo è uno dei portieri più richiesti non solo da diversi club italiani, ma anche tanti all’estero. Molti i club che sono disposti a ricoprire d’oro il portiere classe 1999.