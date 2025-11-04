Infortunio Dybala: tre settimane di stop per l’attaccante della Roma

A Roma si tira un sospiro di sollievo. Sono terminati gli esami svolti in mattinata da Paulo Dybala: c’è lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro, ma lo stop non dovrebbe essere lungo.

Infortunio Dybala, 20 giorni di stop per l’attaccante della Roma

Lo staff medico della Roma, infatti, valuterà durante la sosta se tentare il recupero già per la sfida del 23 novembre contro la Cremonese o se optare per un programma di recupero più conservativo, evitando ricadute, in modo da avere l’argentino totalmente recuperato per la sfida-scudetto del 30 novembre contro il Napoli.

Anche se si pensava peggio per il giocatore dell’Albiceleste, in ogni caso a Roma resta l’emergenza in attacco. Intanto, la Roma, fa sapere che Dybala ha già iniziato le terapie per il recupero a Trigoria. Il giocatore non ha tregua, continua ad avere problemi fisici quest’anno. Dopo il grande infortunio della passata stagione, in questo campionato è già a due stop. Da quando veste la maglia della Roma sono già 13 gli infortuni che hanno costretto l’ex Juve in questi tre anni a saltare circa un terzo delle partite dei giallorossi. Numeri davvero impressionanti per il Numero 13 della Roma.