Roma, Dybala di nuovo out: attacco affidato a Dovbyk

Atteso per oggi l'esito degli esami all'argentino.

Di
Anna Rosaria Iovino
-
6
serie a enilive 2025 2026: roma vs torino
PAULO DYBALA DOLORANTE A TERRA ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Non c’è tregua per Paulo Dybala, l’attaccante argentino è di nuovo fuori dai giochi per infortunio. L’attaccante della Roma, dovrà sottoporsi a controlli medici nelle prossime ore dopo l’uscita dal campo per infortunio nella gara contro il Milan. Le prime notizie non sono confortanti: l’argentino non sarà presente nella sfida di Europa League contro i Rangers e neppure nella successiva gara di campionato con l’Udinese.

Roma, senza Paulo ci si affida a Dovbyk

L’ennesimo infortunio di Dybala, oltre a quello di Ferguson, crea ulteriore emergenza nel reparto offensivo della Roma, che per le prossime partite avrà il solo Dovbyk a disposizione come centravanti. Oggi l’ex Juventus si sottoporrà ad ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio e capire quanto tempo dovrà restare fuori. Gasperini resta in ansia per le condizioni di Dybala e si augura che possa saltare solamente le partite contro Rangers, Udinese e Cremonese.

Intanto, il peso dell’attacco, nelle prossime partite sarà tutto sulle spalle di Dovbyk. Inoltre, la società, nel mese di gennaio, dovrà portare rinforzi nell’organico di Gasprini. A Trigoria stanno già a lavoro per capire chi portare nel team per rinforzare l’attacco giallorosso per la seconda parte del campionato dove la Roma, si spera, possa essere in corsa in tutte le competizioni.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE