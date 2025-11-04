Roma, Dybala di nuovo out: attacco affidato a Dovbyk

Non c’è tregua per Paulo Dybala, l’attaccante argentino è di nuovo fuori dai giochi per infortunio. L’attaccante della Roma, dovrà sottoporsi a controlli medici nelle prossime ore dopo l’uscita dal campo per infortunio nella gara contro il Milan. Le prime notizie non sono confortanti: l’argentino non sarà presente nella sfida di Europa League contro i Rangers e neppure nella successiva gara di campionato con l’Udinese.

Roma, senza Paulo ci si affida a Dovbyk

L’ennesimo infortunio di Dybala, oltre a quello di Ferguson, crea ulteriore emergenza nel reparto offensivo della Roma, che per le prossime partite avrà il solo Dovbyk a disposizione come centravanti. Oggi l’ex Juventus si sottoporrà ad ulteriori esami per capire l’entità dell’infortunio e capire quanto tempo dovrà restare fuori. Gasperini resta in ansia per le condizioni di Dybala e si augura che possa saltare solamente le partite contro Rangers, Udinese e Cremonese.

Intanto, il peso dell’attacco, nelle prossime partite sarà tutto sulle spalle di Dovbyk. Inoltre, la società, nel mese di gennaio, dovrà portare rinforzi nell’organico di Gasprini. A Trigoria stanno già a lavoro per capire chi portare nel team per rinforzare l’attacco giallorosso per la seconda parte del campionato dove la Roma, si spera, possa essere in corsa in tutte le competizioni.