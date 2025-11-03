Roma, continua la maledizione rigori: urge un attaccante

La Roma potrebbe diventare una squadra completa e difficile da battere se solo non avesse lacune nell’organico. Il problema della formazione guidata da Gasperini è l’assenza di carattere nella fase offensiva. Conto il Milan di nuovo l’incubo dagli undici metri e un attacco che rimane in difficoltà.

Roma, necessario intervenire sul mercato

Ancora una volta la Roma gioca bene, crea le giuste occasioni, ma poi non concretizza. E anche contro il Milan, il problema del gol si ripresenta e traduce tutto in una sconfitta amara e che lascia diversi rimpianti. I limiti offensivi dei giallorossi rimangono evidenti e sono sempre presenti, anche quando la Roma vince.

E adesso anche i calci di rigore stanno diventando un tabù, soprattutto se inizia a sbagliare un intenditore di penalty come Paulo Dybala. Dopo la disavventura dei tre rigori sbagliati contro i francesi del Lille in Europa League, ieri a San Siro contro il Milan è toccato a Dybala sbagliare e regalare alla squadra di Allegri tre punti pesanti. Una gran delusione perché non solo a sbagliare è stato uno dei migliori giocatori della Roma, ma anche perché uscire sconfitti da San Siro costerà non poco ai giallorossi. È ancora più evidente che a gennaio servirà intervenire sul mercato.