L”interesse dell’Inter per Elia Caprile è forte, e confermato. Il portiere, ex Napoli, attualmente sta difendendo la porta del Cagliari e i nerazzurri dovranno prendere una decisione nel corso della prossima estate visto che a giugno 2026 scadrà il contratto con Yann Sommer.

Inter, confermato l’interesse per Caprile

Elia Caprile ha avuto modo di esordire nel Napoli in seguito all’infortunio di Meret. In questo modo, nella scorsa stagione, ha dato il suo contributo alla conquista dello Scudetto del Napoli, collezionando quattro presenze da titolare. L’estremo difensore, pur di non passare la stagione in panchina ha deciso di lasciare Napoli e volare in Sardegna per difendere i pali del Cagliari. Le sue prestazioni continuano a farsi notare, tant’è che a Milano è già derby di mercato per l’estremo difensore: Milan e Inter hanno intenzione di contenderselo nel prossimo mercato estivo.

I due club milanesi sono alla ricerca di un nuovo estremo difensore per la prossima stagione e il ragazzo sarebbe finito nel mirino degli scout di entrambe le formazioni. Il Milan cerca un sostituto di Maignan, non solo infortunato, anche in scadenza e senza speranze di rinnovo. C’è da sottolineare che non sarà facile prelevare il portiere dalla Sardegna. Tommaso Giulini non ha intenzione di lasciar partire facilmente il suo portiere. Il presidente dei rossoblù ha fissato un prezzo minimo di 20 milioni di euro per Caprile, una cifra che riflette il valore del giovane portiere, la sua età e le prospettive future. Questa valutazione è in linea con le recenti tendenze di mercato, che hanno visto crescere significativamente il valore dei portieri italiani giovani e promettenti.