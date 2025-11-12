Juventus, nel mirino Celik, difensore turco in forza ai giallorossi

La Juventus ha messo gli occhi su uno dei migliori giocatori della Roma: Zeki Celik. Mentre il giocatore turco continua a scrivere la sua storia con la maglia della Roma, le sue prestazioni non sono passate inosservate e alcuni club lo avrebbero già messo nel mirino, bianconeri inclusi.

Juventus, nel mirino Celik

Il giocatore della Roma viene impiegato sia da centrale in difesa che come esterno su tutta la fascia. Il turco, oggi, è diventato un giocatore insostituibile nello scacchiere tattico di Gasperini e la Roma dovrà pensare a trattenerlo in capitale se non vuole perdere un giocatore di questo spessore, considerando anche tutte le società pronte a portarlo via.

La Juventus sta seguendo da vicino la situazione di Zeki Celik alla Roma. Il nazionale turco, infatti, è in scadenza di contratto. I dialoghi tra il giocatore e il club giallorosso, non sembrano avere ostacoli, dovrebbero arrivare a trovare un accordo senza troppe difficoltà. A Torino hanno già effettuato i primi sondaggi, sperano di poter rallentare le trattative e tentare di portarlo via da Roma. Un rinforzo sulla fascia sarebbe preziosissimo per Luciano Spalletti.

A Torino non guardano solo Celik, ma si osserva anche Serge Gnabry del Bayern Monaco, anche se bisogna fare attenzione alla concorrenza, il Livepool è pronto a portarlo in Premier.