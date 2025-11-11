Juventus, serve un regista: puntato un giocatore del Marsiglia già per gennaio

La Juventus a gennaio è pronta a fare mercato in uscita, a Torino la dirigenza è pronta a sfruttare le occasioni che giungeranno dal mercato in uscita per fare nuovi acquisti. Alla Continassa, con Spalletti a capo della squadra, il reparto che maggiormente ha necessità di essere rinforzato è il centrocampo.

Juventus, due giocatori nel mirino per gennaio

Spalletti necessita di un buon regista davanti alla difesa. Al momento il tecnico si è affidato a Locatelli, in futuro bisogna muoversi diversamente. La dirigenza per gennaio ha il principale obiettivo di rinforzare questo reparto e in lista c’è Pierre-Emile Højbjerg che guida il centrocampo dell’Olympique Marsiglia. Il giocatore della nazionale danese ha un contratto con i francesi fino al 2028, non solo, ha anche il massimo della stima del suo tecnico, Roberto De Zerbi, quindi una trattativa risulta davvero difficile.

La Juve non perde tempo e, se Højbjerg non è possibile, c’è già un’alternativa pronta a Torino. I bianconeri hanno puntato un giocatore del Parma. La Juventus da tempo avrebbe messo nel mirino Adrien Bernabé, ma anche qui i ducali difficilmente fanno questo tipo di cessioni a gennaio. Il profilo è perfetto per la Juve, i bianconeri potrebbero approfittare solo della scadenza del contratto nel 2027.